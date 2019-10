Oltre tremila visitatori per Yougardener Flower Show

Sono stati più di 3000 i visitatori che hanno risposto all’invito di Yougardener ad ammirare la bellezza dei fiori e delle piante che colorano l’autunno e l’inverno nella seconda edizione di Yougardener Flower Show sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019. Il percorso degli espositori, raddoppiato rispetto alla prima edizione, ed arricchito dall’area dedicata all’artigianato e decorazione ha accolto appassionati, specialisti e “giardinieri” alle prime armi.

Il pubblico ha potuto ammirare, acquistare ma anche chiedere consiglio e scegliere tra le numerose varietà che gli oltre trenta produttori da tutta Italia hanno presentato: come rose, erbacee perenni, arbusti, piante acquatiche, aromatiche da coltivazione biologica e piante interessanti nel periodo invernale come quelle produttrici di bacche o le conifere. Ma anche numerose e particolari proposte per il verde indoor.

Molto apprezzati anche i workshop che hanno guidato il pubblico alla creazione di un terrarium,; di composizioni floreali,; il corso di acquerello botanico o i corsi pratici su bonsai e giardini verticali.

Particolarmente numerosa la presenza dei bambini che hanno partecipato ai workshop a loro dedicati, corso nei prati e provato a cavalcare un pony, oltre che ammirare le pecorelle pascolare. L’articolata offerta di Yougardener Flower Show aveva proprio l’obbiettivo di far vivere una esperienza completa nella natura e di godere del parco di Villa Craven di Seyssel d’Aix per tutta una giornata, confermando così la la filosofia del fondatore Pietro Bruni che si propone di trasmettere l’amore per la natura ad adulti e bambini e diffondere la cultura botanica e la molteplicità di specie nei giardini. Grande successo hanno avuto le visite guidate al parco e ai suoi centenari alberi, oltre che alle diverse specie di piante e fiori. Raccolto il successo di questa edizione si pensa già a quella primaverile che sarà il 18 e 19 aprile 2020

dove si potranno ammirare le piante e i fuori della primavera e dell’estate

