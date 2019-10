Openjobmetis ricerca e seleziona sviluppatori informatici per l’azienda THUX

Openjobmetis, unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa italiana, attraverso la propria Divisione ICT gestirà la ricerca e selezione dei candidati al corso gratuito sul linguaggio di programmazione Python. Il corso è proposto da THUX, società ICT con esperienza ventennale in soluzioni IT applicative. Il corso, che conterà un totale di 14 partecipanti, presenta ancora 2 posizioni aperte, di cui almeno la metà più meritevole di tutti coloro che raggiungeranno il livello atteso sarà inserita in azienda con un contratto di apprendistato o a tempo determinato. Le domande per candidarsi dovranno essere inviate entro il 16 ottobre all’indirizzo divisione.ict@openjob.it.

Il corso inizierà il 21 ottobre presso la sede della THUX Academy di Pioltello in provincia di Milano, per un totale di 240 ore, con frequenza full time da lunedì a venerdì. Le candidature sono riservate ai candidati in possesso di una laurea in informatica, matematica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, statistica o discipline affini. Richiesta anche un’ottima conoscenza della lingua inglese. Le lezioni si articolano in diversi moduli che affrontano quattro macro-aree principali: il linguaggio Python, il database PostegreSQL, il framework Django e Django rest framework e le applicazioni e librerie di Python con focus sull’intelligenza artificiale, data science e machine learning. Ogni candidato verrà affiancato dai docenti di THUX, capaci di offrire una formazione solida, arricchendo il bagaglio di competenze di tutti gli sviluppatori, più o meno esperti.

Python è un linguaggio di programmazione che si distingue per la sua semplicità e il suo potenziale, caratteristiche che hanno convinto anche realtà come Google, Dropbox, Spotify e Netflix a valorizzarlo. La conoscenza approfondita di Python, versatile e dalle applicazioni infinite, permette ai programmatori di avere un approccio molto più immediato anche con altri linguaggi di coding, acquisendo così competenze che, ad oggi, non è possibile assimilare neanche all’interno di percorsi universitari specializzati. Secondo le stime della Commissione Europea, in un mondo in cui la disoccupazione tra gli under 25 è di circa il 35,1%, la domanda di figure professionali nel settore dell’ICT cresce al ritmo del 3% annuo. Secondo i dati Eurostat, inoltre, solo 17 su 100 under 20 italiani sa utilizzare un linguaggio di programmazione. Mancano dunque candidati competenti, con curriculum ed esperienze adeguate. L’impegno e la collaborazione tra Openjobmetis e THUX ha dunque l’obiettivo di contribuire a colmare questa distanza tra domanda e offerta di lavoro nel settore.