Ordine di carcerazione, lo arrestano i carabinieri di Marchirolo

I carabinieri di Marchirolo lunedì scorso, hanno arrestato un 27enne cittadino colombiano e residente a Varese, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Busto Arsizio.

L’uomo è accusato di furto aggravato commesso nel 2009 presso il supermercato Iper di Solbiate Olona.

In quella circostanza, i carabinieri di Fagnano Olona erano intervenuti, su segnalazione del personale addetto al negozio, perché vi era un gruppo di giovani sospettati di furto di merce dell’interno del supermercato.

Le indagini svolte avevano permesso di denunciare in tutto tre persone, precisamente il colombiano che assieme ad un suo coetaneo domenicano ed ad un altro ragazzo (allora minorenne del Burkina Faso), erano stati sorpresi a portare via della merce per un valore di circa 1000 €.

Nel corso della perquisizione, il colombiano era stato trovato in possesso di un coltello.

All’esito del processo, per quanto riguarda il 27enne, il tribunale di Busto Arsizio ha emesso un ordine di carcerazione conseguente la condanna a 6 mesi di reclusione per furto aggravato e porto abusivo di arma.

L’arrestato è stato quindi condotto alla casa circondariale di Varese per scontare la pena inflitta.