Paesaggio, opera e sport: gli appuntamenti del weekend in biblioteca

Tre “Incontri d’autore” da venerdì a lunedì sera, mentre sabato pomeriggio va in scena il secondo appuntamento di “Verdi e Puccini, storie di amori difficili”. Questo il programma del weekend per quanto riguarda la Biblioteca civica di via Sacco.

Incontri d’autore, venerdì 11 ottobre ore 17.30

“Varese villa di delizia. Rinnovamento e sviluppo (1760-1861)”

Studio storico che ripercorre le trasformazioni di Varese nel periodo in cui, da antico borgo del Ducato di Milano, si elevò al rango di Città del Regno Lombardo Veneto.

Interverranno: Ivana Pederzani, autrice del testo, docente di storia moderna presso l’Università Cattolica; Pietro Cafaro, direttore del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università Cattolica di Milano; Enzo Laforgia, storico; Giuseppe Armocida, presidente della Società storica varesina; Pietro Macchione, editore e storico.

Salotti musicali, sabato 12 ottobre ore 16.30

“Verdi e Puccini, storie di amori difficili. ‘Madama Butterfly’”

Dopo il primo appuntamento di sabato scorso con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, tornano gli “amori difficili” della musica classica. Il professor Fabio Sartorelli, docente al Conservatorio di Como e all’Accademia del Teatro della Scala di Milano, questa volta presenterà la “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini. A lato della conversazione verranno mostrati foto e video, nonché alcuni preziosi libretti e monografie d’epoca custoditi dalla Biblioteca civica. Gli esempi musicali saranno suonati al pianoforte, rigorosamente dal vivo.

Incontri d’autore, domenica 13 ottobre ore 10.30

“Artisticamente Varese”

Realizzato dai poeti Silvia Spaventa Filippi, Gianfranco Galante e Umberto Belardinelli, dal poeta-attore Gabriele Sottocasa e dalla pittrice Milena Pozzatello, “Artisticamente Varese” è un progetto d’incontro tra poesia, musica e arti figurative.

Incontri d’autore, lunedì 14 ottobre ore 18.00

“Renato Gaeta, l’altra medaglia”

In Salone Estense protagonista il grande canottaggio con un libro sulla vita di Renato Gaeta, atleta olimpico e poi allenatore impegnato nella stessa disciplina.

Interverranno: Fabiano Guerriero, autore del testo e giornalista; Renato Gaeta, canottiere olimpico; Luciano Magistri, vice presidente Federazione Italiana Canottaggio; Fabrizio Quaglino, presidente del comitato Lombardia della Federazione Italiana Canottaggio