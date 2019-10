Il palaghiaccio inaugura la stagione 2019/2020 con la grande festa “Hallowen on ice”

Ottobre ormai avanza e si avvicina anche quest’anno l’appuntamento tanto atteso da grandi e bambini: la grande festa di Halloween che apre la stagione invernale del Palaghiaccio con un evento danzante sui pattini aperto a tutti. Un appuntamento che ha avuto grande successo lo scorso anno, con animazione, trucca-bimbi, caldarroste e caramelle… e che ha visto la pista di pattinaggio di via Piave animarsi con tantissime persone, mamme e papà, nonni e nonne… tutti in pista a suon di musica per festeggiare l’apertura del Palaghiaccio.

E anche quest’anno lo spazio polifunzionale del PalaExbo comunale, situato in via Piave 1, apre i battenti: si tratta della quarta stagione invernale consecutiva gestita da SARONNO SERVIZI S.S.D. con un programma ricco di corsi e formule particolarmente adatte ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari, delle medie e dei licei. L’”HALLOWEN ON ICE” del 31 ottobre avrà inizio alle ore 17.00 del pomeriggio con “ingresso gratuito, dolcetto-scherzetto e cioccolato”: il Palaghiaccio sarà addobbato a tema Halloween grazie al contributo della Fabbrica delle Feste di Solaro che offrirà anche lo zucchero filato a tutti i bambini che parteciperanno alla festa; ci sarà lo spazio “trucca-bimbi” a cura di CLARALAND, la premiazione della maschera più mostruosa, e l’esibizione di pattinaggio artistico della scuola ICE EMOTION A.S.D., che collaborerà con il Palaghiaccio per tutta la stagione invernale; per poi lasciare, a tutti coloro che vorranno indossare un paio di pattini, la possibilità di divertirsi sfruttando la pista sul ghiaccio fino alle ore 21 di sera.

Tutta la struttura sarà vestita a tema “magia” per l’occasione, con addobbi colorati e sfere luminose che renderanno l’atmosfera del palaghiaccio davvero unica: una grande pista danzante che tra caramelle, addobbi e maschere mostruose illuminerà la serata autunnale per dare vita a tante emozioni. E a scaldare i partecipanti durante l’inaugurazione di mercoledì 31 ottobre sarà aperto il bar del PalaExbo che fornirà la cioccolata calda e un menù ristoro all’insegna di un Halloween Party di tutto rispetto.

Il programma invernale del Palaghiaccio per la stagione 2019/2020 inizia quindi all’insegna del miglioramento continuo portato avanti da Saronno Servizi S.S.D.: il rifacimento delle balaustre antinfortunistiche a sostegno della pista, il nuovo impianto di illuminazione, il riscaldamento dell’area cambio pattini, la nuova decorazione a disposizione per le serate e le feste di compleanno. Una serie di investimenti finalizzati a fornire un servizio migliore che si riflette anche nell’offerta di corsi di pattinaggio e hockey: la partecipazione della scuola ICE EMOTION A.S.D al calendario dei corsi invernali consentirà infatti di arricchire il programma con il pattinaggio artistico e l’organizzazione di tornei di Hockey a squadre.

Già dal prossimo lunedì 21 ottobre saranno aperte le iscrizioni a tutti i corsi del Palaghiaccio che inizierà la sua attività proprio dal 31 ottobre 2019 fino alla primavera del 2020.

Ecco alcune indicazioni sul programma:

• I corsi di pattinaggio si terranno, come lo scorso anno, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e nella mattinata del sabato, e sono rivolti a tutti a partire dai quattro anni d’età;

• I corsi di Hockey saranno gestiti in collaborazione con la scuola ICE EMOTION A.S.D.;

• Continueranno le lezioni private tenute da istruttori qualificati aperte a tutte le età;

• Il pattinaggio artistico agonistico, grande novità di questa edizione, verrà introdotto nel programma e sarà anch’esso gestito in collaborazione con la scuola ICE EMOTION A.S.D.;

• Il pattinaggio libero sarà accessibile sempre anche durante il weekend, e permetterà a chi sa già pattinare e vuole allenarsi in pista l’accesso alla struttura accompagnato da uno staff di assistenti qualificati, sempre disponibili per dare suggerimenti;

• Sarà inoltre possibile organizzare anche originali feste di compleanno sul ghiaccio, con la possibilità di avere un istruttore dedicato ai propri invitati.

«Ogni anno inauguriamo la stagione invernale del Palaghiaccio con una nuova storia da raccontare, una storia finalizzata a migliorare il servizio con particolare attenzione a tutti i ragazzi della nostra città: vorremmo che il PalaExbo diventasse un punto di aggregazione polifunzionale soprattutto per i ragazzi nella fascia adolescenziale, che possano trovare intorno ai valori dello sport un ambito di aggregazione e formazione – ha commentato Katia Mantovani, Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD -. Abbiamo inserito il pattinaggio artistico, tanto amato dalle ragazze e potenziato i corsi di hockey per i ragazzi proprio per valorizzare i servizi a loro dedicati nel nostro territorio».

Per informazioni sui corsi del Palaghiaccio e gli orari: Piscina di Saronno T. 02/25.54.80.10 – PalaExbo T. 02 25061292 segreteria.palaexbo@saronnoservizi.it – http://www.piscinadisaronno.it/palaghiaccio/