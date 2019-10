Palazzo Lombardia aperto per le Giornate Fai

Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre per le “Giornate del Fai d’autunno”, un weekend di arte e cultura che toccherà 260 città italiane, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del Fai ‘Ricordati di salvare l’Italia’.

L’edizione 2019 ha individuato itinerari tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti e straordinari in tutto il nostro Paese. Due giorni per cogliere lo splendore del territorio, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perche’ speciali, curiosi, originali o bellissimi. Per entrambe le giornate il Fai metterà a disposizione 20 guide che accompagneranno gruppi di 20-25 persone fino al punto più alto della sede della Regione Lombardia, uno dei 21 luoghi di Milano e provincia che hanno aderito all’iniziativa.

Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico, dalle 10 alle 18. L’ingresso, gratuito, e’ in piazza Citta’ di Lombardia, 1 a Milano (fermata linea verde M2 Gioia).

LOMBARDIA SCRIGNO DI RICCHEZZE – “Questa lodevole iniziativa del Fai – ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – dimostra ancora una volta la forte vocazione turistica della Lombardia, vero e proprio scrigno di ricchezze ambientali, paesaggistiche, culturali e artistiche oltre che un territorio deputato al business. Invito tutti a non perdere l’occasione di ammirare Milano dal Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia”.

Sono 102 i luoghi aperti in Lombardia per le Giornate del Fai d’autunno. Milano e Bergamo sono in testa alla classifica con 21 luoghi visitabili, Varese e’ al terzo posto con 15 e Lodi, fanalino di coda chiude con 1 solo luogo, il Museo della stampa Andrea Schiavi, inaugurato nel giugno 2008.