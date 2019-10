Parcheggiano in divieto di sosta e bloccano il traffico in piazzale Kennedy

Viabilità in tilt oggi pomeriggio nella zona di piazzale Kennedy a Varese, dove a causa di alcune auto parcheggiate in divieto di sosta all’inizio del mercato, proprio davanti ad un cantiere stradale che causa un restringimento dell’accesso al piazzale, si è creato un “tappo” che ha impedito il passaggio, in particolare degli autobus di linea.

«Una situazione incresciosa – dice uno degli autisti di Autolinee varesine – Già dalle 15,30 ci sono stati problemi, ma qualcuno era anche riuscito a passare. Abbiamo chiamato la Polizia locale che è arrivata con il carro attrezzi, ma sono le 17 e siamo ancora qua, con la strada bloccata, gli autobus che non passano e tutto il traffico paralizzato».

A causa del blocco sono saltate diverse corse del trasporto pubblico locale, con la comprensibile esasperazione di chi aspettava di salire sugli autobus.