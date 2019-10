Partono da Varese gli incontri voluti dall’arcivescovo Delpini con le scuole cattoliche

Partono da Varese egli incontri voluti dall’arcivescovo Mario Delpini con gli istituti cattolici e di ispirazione cristiana presenti sul territorio diocesano, che si svilupperanno nell’arco dell’anno scolastico 2019-20.

Si parte da Varese: giovedì 24 ottobre, presso il Collegio De Filippi (via Brambilla 15) quando Delpini incontrerà i gestori, i dirigenti e i coordinatori delle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana del tavolo territoriale.

L’istituzione di Tavoli Territoriali ai quali siedono i rappresentanti dei diversi Istituti cattolici corrisponde alla volontà dell’Arcivescovo di avviare «cammini di collaborazione tra i diversi enti gestori di queste scuole sul territorio per condividere esperienze e prospettive, per offrire proposte sempre più qualificate alle famiglie per l’educazione dei figli».

IL PROGRAMMA

Tavolo Territoriale di Varese

Giovedì 24 ottobre, Varese – Collegio De Filippi (via Brambilla 15)

ore 15: incontro con i gestori, i dirigenti e i coordinatori