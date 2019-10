Passa la Granfondo Tre Valli, modifiche anche alla circolazione degli autobus

A Varese arriva il grande ciclismo della Granfondo Tre Valli e, unitamente alle modifiche viabilistiche, si devono applicare anche diverse modifiche alla circolazione degli autobus.

La prima zona interessata è quella della Valganna, toccata dalla “cronometro GranFondo” di sabato 5 ottobre. Per questa ragione, dalle 12 alle 20 di sabato la linea urbana P non raggiunge il capolinea di Olona, ma viene limitata alla rotonda Valganna/Ippodromo: lievi modifiche anche per la B nella zona dell’Ippodromo e di Sangallo, in atto già dal pomeriggio di venerdì 4 per l’allestimento della zona partenze in largo Martiri della Libertà.

Sempre sabato pomeriggio, le frequentate linee extraurbane per Luino e Ponte Tresa (N10/N11) effettuano un percorso alternativo “via Brinzio” tra Varese-via Veratti e il centro di Ganna: l’allungamento dei tempi di percorrenza rende però necessaria la soppressione delle corse delle ore 14.25 e 16.25 da Varese, Luino e Ponte Tresa. Modificata infine la linea L Varese-Brenno Useria, anche per una contestuale manifestazione nel centro di Arcisate.

Più corpose le variazioni previste domenica 6 ottobre per la “GranFondo” che vedrà in strada migliaia di appassionati. Le linee extraurbane N20 (Varese-Angera-Sesto Calende)/N21 (Varese-Osmate) sono ferme per l’intera giornata, al pari della linea N13 (Varese-Brinzio) gestita da Castano, perché il percorso di gara tocca ripetutamente vari punti del Varesotto attraversati da queste autolinee. Le già citate linee per Luino e Ponte Tresa iniziano il proprio servizio invece alle ore 13.30.

I bus urbani, alle prese con la chiusura del centro città determinata dall’apposita ordinanza, adottano il consueto “spezzamento” dei propri percorsi. In zona stazione FS arrivano e partono i pullman da/per Belforte, Olona, San Fermo e Bizzozero: dall’area della Brunella e di piazza Beccaria ci sono invece le tratte per Montello, Avigno, Velate e Sacro Monte. In particolare, per chi vuole raggiungere la montagna varesina la linea C parte dalla Brunella sino alle ore 11 (percorrendo poi via Crispi), mentre dalle ore 11 il capolinea è piazza Beccaria (col normale percorso da viale Aguggiari). Completamente sospeso invece il servizio per la zona del lago (Casbeno/Bobbiate/Lissago/Schiranna/Calcinate del Pesce). Dalle ore 18 di domenica sera, il servizio riprenderà ad essere regolare su tutta la rete: da ricorda che, comunque, sino alle ore 18 nessun autobus può transitare dal centro città (via Vittorio Veneto/corso Moro/via Veratti/via Sacco).