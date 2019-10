Una petizione per riaprire lo svincolo di Sant’Anna sulla ss 336

Da settembre è stato chiuso lo svincolo in entrata da Busto Arsizio Sant’Anna per la SS 336, direzione svincolo A8. Per questo motivo Alessandro Rapinese, un cittadino che percorre spesso quel tratto di strada, ha deciso di lanciare una raccolta firme on line tramite il portale Avaaz.

Anas sostiene che, a causa del comportamento illecito di alcuni automobilisti che usavano lo svincolo di entrata come uscita verso Busto Arsizio nonostante la segnaletica lo proibisca, tale entrata risultava pericolosa ed è stata chiusa senza pensare ad un’alternativa.

Tale chiusura porta ogni singolo giorno ad un traffico elevatissimo soprattutto per camion che provengono dalla Dogana ed essendo diretti verso la A8 sono obbligati ad allungare la percorrenza di 1 km fino alla rotonda che porta a Solbiate Olona creando quindi blocchi continui della circolazione e qualche incidente all’altezza della rotonda della Giardineria (ne abbiamo parlato qui e qui).

Così conclude Alessandro Rapinese, colui che ha lanciato la petizione: «Ad Anas di riaprire al più presto lo svincolo e procedere con urgenza a trovare una soluzione migliore attuando i progetti in essere con svincolo Pedemontana e bretella SS341».