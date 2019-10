Un grosso cervo è stato trovato nel pomeriggio di domenica 13 ottobre a Peveranza, frazione di Cairate.

Galleria fotografica Peveranza, trovato un cervo morto vicino al torrente Tenore 3 di 3

L’animale, dal peso stimato di circa 150/170 chilogrammi, è stato avvistato da un abitante della zona che ha avvisato le autorità. Sul posto, in riva al torrente Tenore, si sono portati gli uomini della Protezione Civile di Cairate, accompagnati da alcuni cacciatori che ben conoscono quella zona.

Secondo quanto ricostruito, il cervo sarebbe stato colpito almeno due/tre giorni fa, probabilmente con un’arma di piccolo calibro. L’animale, ferito al fianco, potrebbe essere scappato facendo perdere le sue tracce al cacciatore che gli ha sparato, morendo lontano dal luogo dell’esplosione del colpo. Per rimuoverlo sarà necessario intervenire con un mezzo meccanico: il primo cittadino di Cairate si è messo in contatto con i carabinieri forestali per capire come e in che tempi intervenire.