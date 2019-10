Polemiche sulla foto del vicesindaco con l’estremista svizzero e Salvini

“Salvini, il vicesindaco e la foto di famiglia col neonazista”. Titola così un pezzo su La Repubblica di oggi, sabato 5 ottobre a firma di Paolo Berizzi dove si racconta della vicinanza ad ambienti russi del politico svizzero di destra Roger Etter, immortalato con Matteo Salvini, segretario della Lega e Alessandro Casali, attuale vicesindaco di Luino ed esponente locale del Carroccio.

Un articolo che sta facendo il giro della rete e che desta non poche polemiche anche negli ambienti locali: nel pezzo si fa riferimento alla foto “che risale a qualche mese fa”, “diffusa in rete da un salviniano doc: Alessandro Casali”.

La foto arriva in un momento in cui la Lega è da mesi nell’occhio del ciclone per l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sui fondi russi legati alla presunta trattativa per la compravendita di prodotti petroliferi che avrebbe dovuto portare 65 milioni di dollari alla Lega per i quali sono indagati Gianluca Savoini – uomo molto vicino a Matteo Salvini – , l’avvocato Gianluca Meranda e il suo consulente bancario Francesco Vannucci, tutti presenti al famoso incontro al Metropol di Mosca un anno fa.

E qui torna in ballo la foto poiché Roger Etter – 59 anni, pregiudicato e punito col carcere per tentato omicidio – ex esponente del partito svizzero Udc ha ospitato a Lugano qualche mese fa Aleksandr Dugin, filosofo russo teorizzatore dell”impero euro-asiatico” e considerato un politologo vicino a Putin.

Il diretto interessato, Alessandro Casali, per ora non fa dichiarazioni ufficiali anche se le foto risultano essere del 2016 e realizzate nel corso di un incontro pubblico con centinaia di altre persone presenti.