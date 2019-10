“Politici male-detti”: un incontro per riscoprire il valore della buona amministrazione

Si intitola “Politici male-detti: al potere per servire o al servizio del potere?” la tavola rotonda in programma venerdì 4 ottobre al Cine teatro San Giorgio di Bisuschio, con inizio alle 21.

“Una serata dedicata alla buona politica – spiegano gli organizzatori – quella dei sindaci e dei consiglieri comunali, di quelli che non smettono di far vivere la nobile arte di occuparsi del bene comune. L’intenzione è che sia il primo di un ciclo di incontri per provare a conoscere da vicino gli amministratori e per provare ad appassionarsi nuovamente, insieme, alla politica”.

Nel corso della serata si confronteranno alcuni amministratori locali: il sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini, che farà gli onori di casa e introdurrà la serata, il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, il sindaco di Maccagno Fabio Passera e l’ex sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti, per approfondire la tematica dell’impegno politico partendo dalle loro esperienze personali e cercando di guardare oltre, ad un progetto futuro con una proposta e un linguaggio capaci di parlare anche alle nuove generazioni.