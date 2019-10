Primoz Roglic dalla Vuelta a Varese: è sua la 99a Tre Valli Varesine

Con una “fucilata” all’ultima curva Primoz Roglic si aggiudica la 99esima Tre Valli Varesine.

Lo sloveno ha vinto con un improvviso allungo che ha anticipato Moscon e gli altri del gruppetto arrivato in centro a Varese.

«Sono felice della vittoria, la squadra ha fatto un ottimo lavoro fin dall’inizio» ha commentato lo sloveno.

A segnare la gara, l’incredibile errore a pochi km dal traguardo, quando un gruppo di diciassette corridori – tra cui Vincenzo Nibali – è uscito dal percorso: lo spagnolo Luis Leon Sanchez Gil – che aveva attaccato sul gruppetto pochi chilometri prima – si è ritrovato in testa con 40 secondi di vantaggio. Margine eroso sulle salite di Morosolo e Bobbiate (potete rivedere tutte le fasi con la nostra diretta, qui), fino al ricongiungimento a Casbeno: il gruppo è arrivato fin quasi in via Sacco. Poi l’attacco vincente di Roglic.