Quaderno e farmaco “sospesi”, il Centrodestra chiede di raddoppare l’importo

Associazioni e cittadini si attivano, il Comune però raddoppi l’importo per le iniziative del “Quaderno Sospeso” e del “Farmaco Sospeso”.

La richiesta arriva dal Centrodestra per Lonate, a seguito anche dell’eco che ha avuto la notizia dell’iniziativa solidale lonatese.

«Da oltre un anno si svolge sul nostro territorio, a cura dell’Associazione Kay La Onlus in collaborazione con l’Assessorato ai servizi sociali, la lodevole iniziativa del “quaderno sospeso” da cui è poi derivata l’iniziativa “farmaco sospeso”. Visto il buon riscontro avuto dell’iniziativa, il nostro gruppo consigliare ha presentato per il prossimo consiglio comunale una mozione volta garantire, tramite apposito stanziamento di bilancio, che la cifra raccolta dalla popolazione sia raddoppiata dall’Amministrazione Comunale».

«Riteniamo infatti il Comune debba divenire parte attiva di questa iniziativa, tramite almeno un piccolo contributo, che non può certo mettere in crisi il bilancio comunale». Non manca anche un pizzico di polemica: «Questo significherebbe una reale condivisione, da parte dell’Amministrazione Comunale, degli sforzi messi in atto dalle nostre associazioni a favore dei più bisognosi e non solamente partecipazione alle stesse a fini propagandistici o tutt’al più per guadagnare qualche titolo di giornale.