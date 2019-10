Quattro giovani gerenzanesi al Campionato Europeo di Majorettes

Alessia Borghi, Alessia Pagani, Francesca e Martina Ferrito, sono le Majorettes del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano che parteciperanno al Campionato Europeo Majorettes NBTA dal 10 al 13 ottobre 2019 a Lignano Sabbiadoro, insieme ad altri gruppi italiani, formando la Squadra Nazionale Italiana.

Le quattro atlete gerenzanesi hanno ottenuto la convocazione nazionale essendosi laureate “Campionesse Italiane Majorettes 2019” al Campionato Italiano che si è svolto a Giugno 2019, competizione a livello nazionale a chiusura dell’anno agonistico 2018/2019.

Sono state selezionate a rappresentare l’Italia con le seguenti discipline:

SHOWTWIRL accessories DUETS JUNIOR per le sorelle e gemelle Francesca e Martina Ferrito;

SHOWTWIRL accessories DUETS SENIOR per Alessia Borghi e Alessia Pagani

SHOWTWIRL accessories SOLO SENIOR per Alessia Borghi

SHOWTWIRL accessories SOLO SENIOR per Alessia Pagani