Raccolta delle foglie, ecco il piano per ripulire strade e marciapiedi

Agesp S.p.A. ha studiato un piano per la raccolta delle foglie, l’attività in questione è stata riorganizzata a livello operativo per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Come noto le foglie cadute su strade e marciapiede, soprattutto se bagnate, possono costituire un pericolo

per i passanti e rendere scivoloso il suolo; se non rimosse, inoltre, possono ostruire le caditoie ed impedire il

deflusso delle acque nel sistema fognario, pertanto risulta fondamentale fronteggiare al meglio questa criticità

che, negli ultimi anni e con particolare incisività proprio quest’autunno, sta assumendo caratteristiche diverse

rispetto al passato, in considerazione delle variazioni climatiche in atto caratterizzate da un protrarsi della

stagione estiva molto oltre i mesi di pertinenza.

Il consueto servizio di raccolta delle foglie, facente parte delle attività specifiche di spazzamento delle strade

gestite da AGESP S.p.A., veniva storicamente svolto con cadenza stagionale, nel periodo autunnale

(settembre-dicembre), interessando vie, piazze e viali alberati di tutte le zone cittadine, con la sola eccezione

del centro storico, privo di alberature, con una combinazione logistica di spazzamento manuale e

spazzamento meccanizzato, oltre all’ausilio di soffiatori a spalla.

Quest’anno, per ottimizzare la resa delle operazioni di raccolta delle foglie caduche, tenendo in debita

considerazione anche le nuove variabili, sono state introdotte, nell’impalcatura ordinaria del servizio, alcune

specifiche azioni.

È stata operata una variazione dei turni di lavoro, prevedendo anche la copertura in orario

pomeridiano; per fronteggiare al meglio il picco di lavoro saranno dedicate temporaneamente a questa attività due

nuove risorse ingaggiate dal settore, poi dedicate ad altre attività; è stata posta particolare attenzione alle differenze di caducità delle varie specie di piante presenti in città, in modo da poter presidiare con maggior efficacia le singole zone; è stata inserita nel “piano foglie” la previsione di interventi ad hoc nei giorni di pioggia presso le zone

maggiormente sensibili.

Il fenomeno della caduta delle foglie, nel periodo autunnale, costituisce una criticità continua e quindi non presidiabile contemporaneamente in tutta la città, si ritiene opportuno ricordare che anche la collaborazione dei cittadini risulta fondamentale ed auspicabile: un valido contributo deriverebbe, infatti, da una regolare potatura, da parte dei privati, degli alberi dei propri giardini e dalla raccolta delle foglie cadute su strada, così come da un’ordinaria pulizia dei tratti di marciapiedi antistanti le singole abitazioni da parte dei frontisti, buone consuetudini del passato, che si vanno purtroppo progressivamente perdendo e che sarebbe, invece, importante riattualizzare.

In ultimo si conferma l’obiettivo principale del progetto perseguito dall’Amministratore Unico della società,

Giampiero Reguzzoni, che coincide con il fornire un riscontro positivo rispetto alle esigenze della cittadinanza:

è da considerare, infatti, che la problematica in evidenza, seppur possa erroneamente apparire una questione

di rilevanza relativa, nella realtà riveste un ruolo di consistente importanza e, soprattutto, a livello di percezione da parte dell’utenza assume carattere di estremo rilievo.