Realizza le tue scarpe rosse in ceramica contro la violenza sulle donne

In adesione alla Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla problematica della violenza di genere, su femminicidio, discriminazione, asservimento e violenza contro le donne, MIDeC, Biblioteca Antonia Pozzi e Amici del MIDeC vi invitano a dimostrare sostegno e vicinanza, con un vostro manufatto ceramico rappresentante un paio di scarpe rosse, in memoria delle vittime.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliano contribuire ad un momento collettivo di riflessione partecipata, non sussistono limiti di età.

Indicazioni tecniche: il manufatto ceramico, riproducente una scarpa femminile, anche stilizzata, di colore rosso, sarà mostrato nel chiostro del MIDeC, dunque esposto alle intemperie, come nello spirito dell’iniziativa. Esso deve presentare, nei limiti della tecnica ceramica, carattere di durevolezza e resistenza agli sbalzi termici invernali. I partecipanti aderiscono nella piena consapevolezza della natura simbolica dell’operazione, sollevando i promotori dalla responsabilità assicurativa e conservativa dei pezzi. Il manufatto rispetterà la dimensione naturale di un paio di scarpe femminili, sarà imperativamente (laddove decorato) impermeabile.

Le opere saranno esposte dal 24 novembre al 1 dicembre 2019. In seguito, sino al 14 dicembre saranno visibili presso Villa Frua. In occasione dell’inaugurazione della mostra si terrà una lettura di Betty Colombo del racconto “Ti amo da morire” di Dacia Maraini.

La consegna delle opere è a carico dei partecipanti e prevista nelle date seguenti: da lunedì 18 novembre a venerdì 22 novembre presso la Biblioteca Antonia Pozzi, via Roma 16/A, dalle 8.00 alle 18.00. La consegna delle opere deve avvenire in imballaggio adeguato rigido (scatola in cartone chiusa) recante, ben chiaramente specificati: nome, cognome, contatto telefonico dell’autore. Congiuntamente alla consegna del collo, vi chiediamo di voler fornire l’allegata scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti.

Al fine di favorire la partecipazione alla manifestazione di hobbisti e amatori l’associazione Amici del MIDeC organizza, presso Vera Ceramica Artistica – via Revelli 36/B Laveno Mombello, un laboratorio ceramico dove i partecipanti potranno, sotto la guida della ceramista Sarah Dalla Costa, cimentarsi nella realizzazione del manufatto che verrà poi esposto al MIDeC.

La partecipazione al laboratorio, che è prevista per un numero massimo di 20 partecipanti ed è gratuita, si svolgerà in 2 sessioni: prima sessione sabato 26 ottobre dalle ore 10 alle ore 12; seconda sessione sabato 9 novembre dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni scrivere a amicidelmidec@gmail.com o telefonare al numero 333 4325110.