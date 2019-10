Regione Lombardia, altri 7 milioni di Euro per i “Nidi Gratis”

La Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, ha integrato con 2 milioni di euro le risorse messe a disposizione per la misura

“Nidi Gratis” 2018-2019 e con 5,2 milioni quella per il 2019-2020.

Il provvedimento si è reso necessario per l’alta partecipazione da parte dei comuni e delle strutture nido/micro-nido pubbliche e private convenzionate a fronte dell’affluenza di domande da parte delle famiglie

lombarde. Grazie al nuovo finanziamento, oggi la dotazione per la misura ‘Nidi Gratis’ 2018-2019 ammonta a 41 milioni di euro e la successiva edizione 2019-2020 a 42,2 milioni.

All’edizione 2018-2019 del bando erano stati ammessi 530 comuni per un totale di 1.018 strutture e 15.210 domande. Dalla prima rendicontazione a valere sul nuovo avviso risultano oggi già 581 comuni ammessi per un numero di 1043 strutture pubbliche e private convenzionate. La finestra per la presentazione delle domande è aperta sino al 25 ottobre.

«A fronte dell’aumento dei costi medi per famiglia – ha spiegato l’assessore Piani – continueremo a garantire la gratuita’ del servizio allo stesso numero di beneficiari della scorsa edizione. Sebbene le promesse del nuovo Governo non abbiano comportato alcun fatto, Regione Lombardia rafforza l’impegno nei confronti delle famiglie, favorendo l’accesso ai servizi per l’infanzia attraverso la gratuità della retta».