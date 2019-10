Regolamento di conti a colpi di pistola nel parco del Rugareto

I carabinieri di Saronno hanno arrestato un 25enne di Turate (Como) che ha sparato e ferito un altro giovane, nel corso di un regolamento di conti nella zona del Bosco del Rugareto.

(foto d’archivio, al Rugareto)

Il 25enne è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Busto Arsizio.

Secondo l’ordinanza, il ferimento del giovane sarebbe maturato a causa di un debito per droga, ancora non saldato. La zona del Rugareto – che si estende nei Comuni di Cislago, Marnate, Gorla Minore e Rescaldina – è nota anche per lo spaccio, come altre aree di bosco di pianura.

(articolo aggiornato alle ore 7.15 di giovedì 24 ottobre)