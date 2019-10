Robur in trasferta a Lecco: obiettivo rompere il ghiaccio

Dopo un avvio con il freno a mano un po’ troppo tirato – doppia sconfitta di misura a Padova e in casa con Vicenza, la Robur et Fides vuole rompere il ghiaccio e arrivare puntuale all’appuntamento con la prima vittoria in campionato anche se il match che attende i gialloblu non è certo tra i più agevoli.

Domenica pomeriggio, 13 ottobre (ore 18), la truppa di Cecco Vescovi scenderà in campo a Lecco contro la formazione lariana che al contrario è partita a razzo con due successi in altrettanti incontri, ai danni di Cremona e Sangiorgese. La Gimar, all’opposto rispetto alla Coelsanus, ha invece fatto propri i match terminati con scarti minimi, quindi è avversaria da temere anche in caso di arrivi punto a punto.

L’avversaria di turno può contare, tra gli altri, su un fresco ex che si preannuncia pericoloso, Giacomo Bloise. Il talentuoso esterno di scuola Cantù – lo scorso anno roburino e capace anche di una prova da 43 punti – non è però l’unico punto di forza dei lecchesi che possono contare anche sul veterano italo-argentino Casini (già visto anche ad alto livello); la Coelsanus che contro Vicenza ha messo in luce una buona fase d’attacco, dovrà evitare di concedere troppo in difesa – tra i tiratori lecchesi c’è anche Mascherpa – ma dovrà anche trovare qualche giocatore più incisivo con la palla in mano. Al di là infatti delle performance realizzative di Allegretti (22 punti di media), Gergati (18,5) e Gatti (16,5), gli altri gialloblu hanno fino a ora svolto ruoli troppo di contorno.