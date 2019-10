Rogo in un box aziendale: ritrovato il corpo senza vita di un uomo

Un incendio è scoppiato alle 5.30 di questa mattina, martedì 15 ottobre in un incendio nei pressi di un box di un’azienda di vernici e solventi in via Cantonale a Bedano in Canton Ticino.

Le fiamme si sono estese poi a un furgoncino parcheggiato all’esterno dove i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un uomo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della polizia città di Lugano, in supporto, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

La polizia ha avviato un’indagine per capire le cause del rogo.