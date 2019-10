Una ruota panoramica alta 30 metri in piazza San Giovanni con 6 mila luci led. La ruota panoramica rimarrà per tutto il mese di ottobre e metà novembre e servirà a ravvivare l’atmosfera del centro cittadino in un periodo generalmente di stanca, dopo i bagordi estivi e in attesa del Natale. La ruota, infatti, rimarrà a Busto fino alla terza settimana di novembre quando inizierà il periodo natalizio.

La struttura verrà montata dalla ditta Parisi a partire da questa mattina ed entro venerdì sarà in funzione giorno in cui verrà dato il primo “giro di giostra”.

L’iniziativa è stata proposta dalla ditta che la sta portando in giro per l’Italia e sarà a costo zero per le casse comunali. Fortemente voluta dall’assessore al marketing territoriale Paola Magugliani, offrirà una spettacolare vista dall’alto sul centro cittadino e illuminerà a giorno l’intera area con il suo ledwall e le lucine.