Salvini scrive al sindaco: “Continuerò a lavorare per gli enti locali e per il territorio”

L’ex vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, leader della Lega, ha scritto una lettera a vari sindaci del Varesotto per salutarli dopo aver lasciato il Viminale.

Tra loro c’è il primo cittadino di Casciago Mirko Reto, eletto con una lista appoggiata dal Carroccio, da Forza Italia e da due liste civiche.

Reto, militante leghista dalla prima ora, commenta così le parole di Salvini: «Ho ricevuto una dal senatore Matteo Salvini, inviata ai Comuni sotto i 20000 abitanti e volevo ringraziarlo personalmente, in qualità di sindaco, per tutte le iniziative promosse e per l’attenzione prestata verso le piccole amministrazioni locali come la nostra, che spesso sono dimenticate. Il suo supporto – scrive Reto in una nota rivolgendosi direttamente al leader leghista -, oltre ad essere apprezzato, è stato di grande aiuto alle comunità, dando la possibilità alle piccole amministrazioni di effettuare interventi locali, supportandoci rispetto ai problemi quotidiani. Di questa lettera apprezzo enormemente la volontà di ricordarti dei sindaci, che sottolinea la tua costante vicinanza alla gente ed al territorio. Ed è per questo che ho deciso di darne evidenza pubblica. Sono certo che sempre e comunque sarai promotore delle istanze dei nostri comuni. Con l’augurio e la speranza di rivederti presto al governo, per potere dar forza ed incisività al nostro Paese. Con stima».

LA LETTERA DI SALVINI AL SINDACO DI CASCIAGO