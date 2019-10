Saronno colorata a festa: che entusiasmo per la partenza della Tre Valli

È partita la Tre Valli Varesine. Un’atmosfera straordinaria ha circondato l’arrivo dei corridori: prima la presentazione delle squadre tra l’entusiasmo dei cittadini, dei tanti volontari e delle scolaresche presenti, quindi l’attesissima partenza da piazza Volontari del Sangue.

Galleria fotografica Tre Valli Varesine 2019 4 di 86

Una parata di campioni ha popolato il centro di Saronno: fantastica accoglienza per l’icona del tricolore azzurro Vincenzo Nibali, per Ernesto Valverde e per l’iridato Mads Pedersen, celebrato con la consegna della bandiera di Saronno, ad opera del sindaco Alessandro Fagioli, in onore del titolo mondiale appena conquistato in Inghilterra.

Tanti applausi anche per il fresco vincitore del giro dell’Emilia Primoz Roglic e per il detentore del Giro d’Italia Richard Carapaz. Ospite speciale Ivan Basso, storico corridore italiano. Presenti per l’esibizione iniziale dei ciclisti sul palco Renzo Oldani, patron della gara, il sindaco di Saronno con la presenza d’eccezione del sindaco di Challans, città gemellata con quella degli amaretti, e tante altre autorità, tra cui il presidente di Ferrovie Nord e il presidente Renault Italia.

«Mai come quest’anno l’entusiasmo è fantastico, ci aspetta una gara mozzafiato», ha commentato Oldani, mentre il primo cittadino saronnese ha esaltato anche quest’anno la centralità del ruolo di Saronno per la Tre Valli: «Siamo orgogliosi di ospitare per la quarta volta consecutiva la partenza di una gara ciclistica così prestigiosa e storica». Un evento che ha gremito il cuore della città saronnese, tra Piazza Libertá e Corso Italia: forze dell’ordine e una folla caratterizzata da un fiume di giovani liceali dei plessi locali e di vari volontari, dal gruppo dei paracadutisti a quello della protezione civile, passando per associazioni sportive.

La Tre Valli ha dato lustro a Saronno, dove hanno alloggiato il Team Ineos, l’Astana Pro Team e il team Groupama, e la possibilità per tutti i cittadini di venire a contatto diretto con numerose stelle dello sport e del ciclismo mondiale. Si tratta inoltre del debutto assoluto della Tre Valli in versione “green”: l’atmosfera è stata resa ancora più “elettrica” dalla presenza di 10 Renault Zoe full electric a seguito del gruppo.