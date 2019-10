Saronno si fa “green”: al via la prima edizione di E-District Mobility Festival

Ambiente, energie rinnovabili, innovazione tecnologica e tanto altro. Si è tenuto questa mattina (venerdì 4 ottobre) a Villa Gianetti il convegno che ha dato ufficialmente inizio al nuovo progetto lanciato da Saronno Servizi S.P.A., “E-District Mobility Festival”.

Una serie di incontri e iniziative legate ai temi della mobilità sostenibile, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e del territorio, che renderanno concreto l’impegno ecologista che la città di Saronno promuove. Aspetti di cui Saronno Servizi si fa portavoce, puntando ad una sempre più crescente sensibilizzazione degli utenti, sia saronnesi sia dei comuni limitrofi.

Il primo incontro riservato agli operatori di settore, dal titolo “E-District Saronno: infrastrutture, operatori e utenti, verso la costruzione di un distretto sostenibile”, ha rappresentato un punto di confronto istituzionale, nel quale sono stati discussi i grandi temi focali del Mobility Festival: un futuro sempre più prossimo che impone alcune doverose riflessioni, affrontate partendo dalla centralità della pubblica amministrazione sul tema della mobilità sostenibile e proseguendo con esempi concreti, enti e realtà che lavorano e promuovono la sostenibilità e l’economia green, tra infrastrutture, modalità di produzione e utilizzo di energie rinnovabili e di veicoli elettrici

Alla presentazione curata da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che ha sottolineato l’importanza sia mediatica che culturale del progetto, hanno fatto eco il sindaco saronnese Alessandro Fagioli e il presidente di Saronno Servizi S.P.A. Alberto Canciani: il suo intervento ha posto l’accento sul passaggio all’elettrico, che si sta verificando con velocità sempre maggiore, costituendo ad oggi un argomento mainstream per la stampa nazionale e internazionale; è stato quindi evidenziato il contributo dell’amministrazione comunale e di Saronno Servizi alla città, dove verranno installate 12 colonnine elettriche.



Il professore di Fisica dell’Atmosfera dell’Università degli studi di Milano, Maurizio Maugeri, ha fornito un quadro di rilevazioni scientifiche legate allo status dell’inquinamento della Lombardia, sostenendo quindi che «mitigazione e adattamento sono le due strade percorribili per contrastare le emissioni di agenti clima-alteranti». Tra i relatori intervenuti Roberto Sposini, giornalista ed esperto di Mobilità Elettrica, con una digressione sull’“economia circolare” e sui comportamenti dei cittadini italiani posti di fronte al cambiamento; Luca Pascucci, direttore generale di E-Vai FNM Group, testimoniando il successo del Car-Sharing realizzato per la città di Saronno e lo sviluppo del modello E-Vai a livello regionale; Fabrizio Piastra, direttore commerciale di Renault Italia, ha valorizzato l’impegno educativo della Tre Valli Varesine, culmine del progetto di E-District e che sarà per la prima volta totalmente green grazie all’utilizzo di auto elettriche messe a disposizione dalla casa automobilistica francese. Presente anche Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda che organizza la Tre Valli Varesine.

Tra i presenti anche Roberto Colicchio, Head of Business Development di BeCharge, ente per le infrastrutture di ricarica pubblica; Mario Nicotera, Direttore di IrenGo, tra i partner del progetto; Michele Bassi, responsabile commerciale per il mercato residenziale di Elmec Solar; Federico Teresi, Ceo di EvClick e Oscar Legnani, GDPR Coordinator e Giuridical Tutor di E-District Think Mobility, che ha evidenziato l’importanza della costruzione di distretti smart che interessano più comuni: «Ciò che ora è solo un progetto, dovrà divenire un programma d’azione sulla sostenibilità».

La chiusura è spettata a Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia che ha ripreso la chiosa di Papa Francesco sul tema: «Non siamo in un’epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d’epoca», focalizzando l’attenzione sulle azioni che questo stesso cambiamento ci impone.

Per tutto il weekend il centro di Saronno sarà riempito di stand ed eventi dedicati alla mobilità sostenibile. Il programma di E-District Mobility Festival è disponibile online agli indirizzi www.edistrict.it e www.saronnoservizi.it.