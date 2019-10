Scandalo molestie su minori, sospeso l’allenatore della Orago volley

Scandalo nella pallavolo femminile. L’allenatore delle giovanili della Orago Volley Davide Andreani, nella società da appena un mese, è indagato per molestie compiute su minori. Dieci bambine, tra i 9 e i 14 anni – con versioni simili e concordi – hanno denunciato di aver subito palpeggiamenti, massaggi e carezze dal loro allenatore.

Secondo quanto riporta il Corriere la vicenda, che non riguarda l’Orago, sarebbe avvenuta il 4 luglio scorso. Durante un camp estivo di pallavolo a Marina di Massa, le bambine hanno raccontato che il loro coach è entrato nelle loro camere d’albergo e si è avvicinato a loro con atteggiamenti decisamente non consueti e accettabili. La mattina successiva le bambine hanno raccontato tutto ai responsabili del camp, che hanno contattato i genitori e hanno provveduto ad allontanare immediatamente Andreani dalla struttura.

«Era qui da noi da un mese e non possiamo dire niente di queste poche settimane», ha dichiarato a VareseNews il presidente dell’Orago Angelo Gozzini. «Ovviamente, appena saputo della vicenda, lo abbiamo sospeso dalle attività».

Andreani aveva lavorato in diverse società, come Turate, Segrate e Pro Patria; è stato anche nello staff della sezione di Varese. «Era un mio amico e non ho mai sospettato niente di tutto ciò», ha detto al Corriere il selezionatore provinciale Filippo Nastasi. «Ci era stato segnalato da altre società – ha dichiarato Gozzini, sempre al Corriere – e non erano emerse irregolarità. Aveva un buon curriculum e sembrava una buona scelta». Andreani era stato selezionato come allenatore dell’under 14 e under 16.

Ora se ne sta occupando la procura di Massa, che ha avviato le indagini.