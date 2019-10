Come scegliere la stufa a pellet per la tua abitazione: guida all’acquisto

Un risparmio di oltre il 10% rispetto al costo del metano (dati Aiel, 2018) e un rendimento calorifico maggiore della legna. Sono i principali vantaggi del pellet, sempre più utilizzato nelle case degli italiani: da anni il Belpaese è uno dei principali consumatori a livello internazionale e il trend positivo non sembra destinato ad arrestarsi.

Sebbene il risparmio sia dovuto principalmente alle proprietà del pellet, anche la stufa gioca un ruolo importante. Solo con un modello adatto alle specifiche caratteristiche del contesto d’uso, si ottiene il massimo rendimento in termini sia di calore sprigionato, che di durata.

Ma come scegliere la stufa? Oltre a design e colorazione, che devono accordarsi con l’arredamento della casa, vanno considerate la metratura dell’ambiente che si desidera riscaldare e la canna fumaria. Altro discriminante è la potenza della stufa: per una stanza di circa 30 metri quadrati sono indicate stufe con 8-10 kW. Nel caso di locali con soffitti molto alti, è consigliabile controllare il dato tecnico relativo ai metri cubi riscaldabili.

C’è poi da considerare il tipo di dispositivo: sul mercato si trovano stufe a pellet idro (che producono anche acqua calda), stufe a pellet slim, canalizzate, ventilate e da incasso. Per le abitazioni con metrature oltre i 100 metri quadrati, ad esempio, l’opzione migliore è la stufa canalizzata. Questa, grazie all’installazione di apposite tubature, irradia il calore in più stanze e garantisce un riscaldamento omogeneo della casa.

Le stufe a pellet piccole invece sono l’opzione più indicata per negozi, uffici e abitazioni dalle dimensioni contenute. Richiedono una manutenzione minima e si possono impostare facilmente, utilizzando il pannello di controllo. Presentano solitamente tecnologie all’avanguardia.

