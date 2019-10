Scuola Bassetti, il progetto di manutenzione “scalda” il consiglio

Botta e risposta tra minoranza e opposizione sugli interventi in cantiere per le scuole. Ad alimentare la discussione in consiglio comunale è stato il progetto da 800mila euro su finanziamento statale per la messa in sicurezza della scuola media Bassetti di Sesto Calende.

A sollevare dubbi sulla scelta del progetto è stato il capogruppo di Insieme per Sesto Giancarlo Rossi che ha contestato in particolare l’opportunità “di investire 800 mila euro su un edificio vecchio, senza nemmeno discutere se non sia meglio pensare ad una scuola nuova, una scuola del futuro pensata e realizzata per una didattica del futuro”.

Le preoccupazioni manifestate dalle opposizioni in consiglio riguardano inoltre la mancanza di fondi previsti nei prossimi tre anni per le altre scuole che pure avrebbero bisogno di sostegno, sopratutto per quanto riguarda sicurezza e manutenzione.

«Nessuna scuola sarà trascurata – ha rassicurato il vicesindaco Edoardo Favaron -. Dispiace che la minoranza non abbia capito il nostro progetto. Nel caricare questo progetto sul portale del Ministero dell’Interno, abbiamo dovuto scegliere un nome specifico che fosse legato alle scuole. Così è stato scelto il titolo “Manutenzione Scuola Bassetti”- aggiunge poi Favaron -. Ma quando scriviamo “Scuola Bassetti” è certo che non ci dimenticheremo delle altre scuole. Per esempio, fra pochi giorni pochi giorni partirà la gara per l’affidamento per cambiare tutti i serramenti della scuola Ungaretti».