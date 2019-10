Scuola e benessere, un convegno dedicato alla promozione della salute

Una giornata interamente rivolta al tema dello “stare bene a scuola”, tra incontri mattutini e attività pomeridiane, con i programmi preventivi regionali di LST – Life Skills Training e Unplugged: questa l’iniziativa proposta per la giornata di oggi 15 ottobre, al Liceo Scientifico Grassi di Saronno, promosso dal Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria in collaborazione con la Rete delle Scuole che Promuovono Salute di Como e Varese e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio V – Ambito Territoriale di Como e Ufficio XIV – Varese.

«L’efficacia dei programmi preventivi regionali è stata verificata dalle scuole che fanno già parte della rete delle scuole che promuovono salute – spiega la dott.ssa Lisa Impagliazzo referente del progetto per il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria – . Le tecniche si affinano sempre di più, pertanto, desideriamo allargare l’adesione ai programmi da parte di nuove scuole per prevenire comportamenti a rischio e incrementare le capacità di gestione delle sfide quotidiane da parte dei ragazzi che sono coinvolti in prima persona nei progetti».

La giornata è stata aperta dal convegno inaugurale al quale hanno partecipato Fabrizio Frattini, responsabile del distretto di ATS Insubria per la Valle Olona, Roberto Proietto, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – Como e Giuseppe Carcano, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Varese, preceduti dalla dirigente del Liceo, la professoressa Mara Girola, che ha così commentato l’evento: «Abbiamo aderito subito e con entusiasmo alla proposta, soprattutto per la centralità di Saronno nelle province di Varese e Como. L’idea dello star bene a scuola per noi è sempre all’ordine del giorno».

Protagonista dell’iniziativa è la rete SPS, Scuole che Promuovono Salute, costruita con il supporto degli operatori di ATS Insubria e che propone per l’occasione approfondimenti teorici e pratici sui programmi Like Skills Training per la prevenzione di comportamenti a rischio, sulle attività di Unplugged, mirate ad aumentare la capacità di gestione delle sfide quotidiane per i giovani studenti, e sui progetti di Peer Education, l’educazione tra pari.

«Il tema della tutela dei ragazzi, che rappresentano il nostro futuro, è interessante e soprattutto accattivante. Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo avere questo spirito di rinnovamento», le parole di Frattini, a cui ha fatto seguito Proietto: «Gli aspetti dell’educazione e della salute si sono evoluti. Abbiamo cercato in questi anni di mettere a tema, non solo dal punto di vista teorico, la questione della salute, dei comportamenti salutari e della prevenzione dei rischi. Negli anni successivi abbiamo ottenuto risultati interessanti: il nostro dovere è quello di contribuire alla formazione di persone con spirito critico, che sappiano coniugare sviluppo, sostenibilità e stili di vita sani, affrontando tutto ciò in cui si imbattono sapendo ragionare e capendo cosa fare proprio e cosa no. Il mondo dell’informazione, ad oggi, da questo punto di vista è una giungla».

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Como ha poi sottolineato il ruolo della rete SPS: «Il valore della rete delle scuole che promuovono salute è per noi importante. Deve diventare sempre più un luogo che decide». L’apertura del convegno è terminata con le parole di Carcano, neo direttore dell’Ufficio Scolastico provinciale di Varese che ha evidenziato la collaborazione “intraistituzionale” che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa: «Non è facile raggiungere unità d’intenti. Ringraziamo gli enti del welfare e la loro disponibilità. Voglio sottolineare la presenza di operatori di realtà differenti come scuole, associazioni, cooperative e comuni». La giornata è proseguita con i workshop tematici in programma nel pomeriggio, tra diversi laboratori di gruppo condotti da operatori di ATS e docenti esperti.