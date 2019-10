Una serata valtellinese per gli ospiti della mensa della Brunella

Una serata a base di pizzoccheri, per gli ospiti della Brunella.

Una bella sorpresa, nata grazie al passaparola sul gruppo Oggi nel Varesotto.

È qui che Luigi Paglia della Pro Loco di Sangiano ha lanciato l’appello per non sprecare una serie di piatti del tipico sapore valtellinese: «C’é qualche associazione caritatevole che vuole venire a ritirare circa 50 porzioni di pizzoccheri gratis?»

Non c’è voluto molto, poco più di mezza giornata. «Qualche messaggio, due telefonate» e i piatti valtellinesi sono arrivati alla mensa della Brunella e alle Suore della Riparazione a Varese. Grazie alla donazione sono state preparate settanta porzioni per gli ospiti serali della Brunella, che in media mette in tavola trecento pasti al giorno