Si è spenta Giannina Tosi, cuore di Busto

Nella notte tra sabato e domenica scorsa è mancata Giannina Tosi Migliavacca, moglie di Annibale Tosi e creatori della fondazione Che porta il loro nome e ha creato strutture come l’Aias o come la casa per anziani autosufficienti a Sant’Edoardo. Gianni a Tosi aveva 92 anni.

Le sue spoglie riposano nella chiesa di Sant’Antonio . Lunedì sera ore 18 rosario in Santa Maria . Funerali martedì ore 15 e 15 in Basilica di San Giovanni.