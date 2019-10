“Il signor Diavolo” di Pupi Avati apre il cineforum d’autunno delle Arti

Giovedì 3 ottobre al Cinema delle Arti con il film di Pupi Avati Il Signor Diavolo con Gabriele Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, inizia il III° Cineforum 2019.

Il signor diavolo è ambientato tra Roma e la Laguna di Venezia, negli anni che vanno dal 1947 al 1952. Sono gli anni in cui in Italia si va affermando il dominio politico della Democrazia Cristiana, e il Veneto è notoriamente una delle regioni dove il consenso è massimo.

Le campagne raccontate da Avati sono anche quelle in cui le vecchie superstizioni sono dure a morire.

Un giovane funzionario ministeriale Furio Momenté viene convocato dal suo superiore per una questione delicatissima. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo convinto di uccidere il diavolo. Per motivi elettorali la questione va trattata in modo da evitare scandali. La madre della vittima è molto potente e, da sostenitrice della causa della maggioranza politica, ha cambiato opinione assumendo una posizione assai critica nei confronti della Chiesa e di chi politicamente la supporta. Il compito di Momenté è quindi quello di evitare un coinvolgimento di esponenti del clero nel procedimento penale in corso.

Il film è introdotto è commentato dal critico cinematografico Roberto della Torre.

Le tessere sono in vendita alla cassa del Cinema. L’ingresso è aperto a tutti.