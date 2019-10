Sportelli Unici, fondi in arrivo dalla Regione

Sono 24 i progetti, per un totale di 123 Comuni coinvolti, che beneficeranno del contributo regionale previsto dal bando ‘100% SUAP'(Sportello Unico per le Attivita’ Produttive) come stabilito dalla delibera regionale proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, rivolto a Comuni, Unioni di comuni, Comunita’ montane e altre entita’ associative. Soggetto attuatore del bando e’ Unioncamere Lombardia, nell’ambito dell’accordo di competitivita’ tra Regione Lombardia e il ‘Sistema camerale lombardo’.

L’IMPORTANZA DEI ‘SUAP’ LOMBARDI PER LE IMPRESE – Lo Sportello Unico per le Attivita’ Produttive e’ il soggetto pubblico di riferimento – anche telematico – per tutti i procedimenti amministrativi riguardanti l’avvio e lo svolgimento di attivita’ produttive e di prestazione di servizi. Il punto di accesso sul territorio per l’impresa riguardo tutte le incombenze amministrative inerenti l’attivita’ produttiva: assicura cosi’ una risposta unica e tempestiva alle aziende in luogo degli Uffici comunali, degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti (Ats, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia, Ato, Arpa).

DA 5.000 A 30.000 EURO – Il contributo va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro, per un importo complessivo di oltre 300.000 euro, da utilizzare per l’acquisto di beni strumentali utili a rendere piu’ funzionali ed efficienti gli ‘sportelli unici’.

MATTINZOLI: CONFIDIAMO IN PROCESSI VIRTUOSI – “Con questa misura dimostriamo ancora una volta che la semplificazione e la digitalizzazione sono per noi prioritari – ha commentato l’assessore Mattinzoli -. Intendiamo supportare i Comuni lombardi, affinche’ sia favorito il raggiungimento di nuove economie di scala e si attivino processi virtuosi di cooperazione fra enti locali cosi’ da facilitare sull’intero territorio regionale il miglioramento dei livelli prestazionali e dei servizi offerti dai Suap alle imprese lombarde”.

SPORTELLI UNICI – I contributi a fondo perduto finanziano i Comuni che hanno intrapreso o intendono intraprendere un percorso di adeguamento agli indirizzi regionali degli sportelli unici per le attivita’ produttive: la graduatoria e’ disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia: https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap.