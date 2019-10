Stadio di Masnago, qualcosa si muove: gli australiani a Palazzo Estense

L’interesse di una cordata australiana per lo stadio di Varese si fa più consistente. Nella mattinata di domani, venerdì 18, il sindaco Davide Galimberti e alcuni stretti collaboratori incontreranno a Palazzo Estense una rappresentanza qualificata dei possibili investitori.

Secondo quanto si apprende, arriveranno in città – provenienti da Melbourne – i rappresentanti di Centrum Stadia, la società che in passato aveva “sondato” la possibilità di ristrutturare lo stadio di Brescia e che poi, invece, ha espresso interesse per il “Franco Ossola” (QUI la ricostruzione fatta da Varesenews in quei giorni). Con loro ci sarà un emissario dell’Ambasciata australiana a Roma e il segretario della camera di commercio italiana di Melbourne, John Caniglia, figura di collegamento tra le varie realtà.

Bocche cucite, per il momento, su quelli che saranno i contenuti dell’incontro che rappresenta comunque un passo avanti rispetto ai primi contatti avvenuti nei mesi scorsi. Come noto (QUI il primo articolo), tra luglio e agosto Centrum Stadia ha preso contatti con il Comune esprimendo un interesse di massima sull’impianto di Masnago, per il quale era andato deserto un precedente bando pubblico. A Varese erano giunti anche alti esponenti diplomatici, ambasciatore compreso, per valutare la possibilità di un investimento futuro: da qui ad avere certezze ce ne passa, ma questo nuovo appuntamento rende più solida la questione.

L’Australia, d’altra parte, in zona ha già almeno due capisaldi a livello sportivo: l’hub di Gavirate gestito dall’AIS (Australian Institute of Sports, corrispettivo del nostro CONI), dove vengono ospitati atleti e tecnici di molte discipline che poi si allenano in vari impianti della provincia, e la sede della attuale Mitchleton-Scott, la squadra di ciclismo inserita nel World Tour (il massimo livello mondiale) che è basata alle porte della Città Giardino dopo essere approdata anni fa a Castronno.