Una stazione da 5 milioni di passeggeri. Fs vuole riaprire spazi commerciali

La stazione di Gallarate è uno snodo importante. Uno scalo da 5.534.000 di passeggeri nel 2016, con un numero probabilmente crescuto negli ultimi anni, per l’apertura di nuove tratte, come la Bellinzona-Varese-Malpensa.

L’intera zona della stazione era già entrata nella Variante al piano regolatore datata 2014, ma fin ora i ragionamenti all’esterno dell’edificio Fs non sono andati avanti molto. Diverso il caso degli spazi interni, occupati da esercizi che in parte hanno continuità, comodi per chi – soprattutto pendolari – transita ogni giorno dalla stazione.

E ora Rfi – la società di Ferrovie dello Stato Italiane che possiede le infrastrutture – pensano a rilanciare e a usare quegli spazi che invece sono sfitti da tempo.

Nello specifico: l’ampia unità commerciale che si trova a sinistra delle scale di accesso al binario 1, verso le biglietterie. 130 metri quadri suddivisi in diversi locali. Lo spazio “dovrà essere adibito ad attività commerciale rivolta principalmente alla clientela ferroviaria” (vietate però alcune funzioni: sala giochi/slot; money transfer; compro oro; sexy shop e ogni altra attività commerciale nonconforme con l’immagine del Gruppo FS).

La scadenza per la presentazione di manifestazioni d’interesse è fissata per il prossimo 7 novembre 2019, ore 12.