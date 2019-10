Svetta la gru al Del Ponte, i lavori del parcheggio multipiano entrano nel vivo

Da qualche giorno lo skyline di Giubiano, il quartiere di Varese dove ha sede l’ospedale del Ponte, ha un elemento in più: una grande gru, che è stata da poco montata e posizionata nel cantiere del parcheggio multipiano, che si è anche arricchito di una prima stesura di asfalto in quella che sarà la strada di accesso al parcheggio.

I lavori procedono quindi: anche se la data finale iniziale, prevista per inizio 2020, è ormai superata.

COME SARA’ IL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DEL PONTE

Il parcheggio multipiano sarà costituito da 4 piani, anche se all’altezza di via del Ponte, in realtà, si vedranno solo due piani: gli altri due sfrutteranno il dislivello tra l’ospedale e la stazione.

Il multipiano, che avrà oltre 300 posti, è stato pensato per l’ospedale (e da qui 85 posti riservati) ma anche per gli altri servizi nei pressi, come la vicina Camera del Lavoro, ed è destinato a integrarsi con il grande progetto di riqualificazione della zona stazioni di Varese, che nel progetto comprende anche la riqualificazione – e la pedonalizzazione – di piazza Biroldi e un sottopasso da via del Ponte.