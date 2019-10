Da Tangentopoli a Mensa dei poveri: la corruzione è un male incurabile?

Da Tangentopoli del 1994 alla Mensa dei poveri di oggi: “cause, ragioni e rimedi per una malattia all’apparenza incurabile” è il titolo dell’incontro che il Pd di Gallarate promuove giovedì 24 ottobre.

Ospite sarà Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera.

“Le inchieste emerse in queste ultime settimane sul malaffare in alcune amministrazioni del territorio ripropongono in tutta la loro crudezza il tema della corruzione e delle malversazioni nell’esercizio della cosa pubblica” spiegano gli organizzatori. “Dopo tangentopoli siamo ancora all’anno zero nella lotta alla corruzione? Oppure si tratta di episodi circoscritti, che non mettono in discussione il tessuto sano delle nostre amministrazioni? E la politica ha messo in grado la giustizia di rispondere in modo adeguato a questi reati? Proveremo a ragionare di questi temi in modo serio e rigoroso, cercando di evitare facili slogan, perché il riformismo vero, anche sui temi della giustizia, non può accontentarsi delle semplificazioni“.

Appuntamento per giovedì 24 ottobre alle ore 21 in sala Impero a Gallarate.