“Temiamo un peggioramento del servizio di raccolta”: ma Acsm Agam rassicura

La lettera è arrivata in redazione molto allarmata: «Da oltre 10 gg Aspem non ritira carta e cartone dei cittadini di Varese – spiega il lettore Marco – Sembra che il comune di Varese abbia bandito una gara per l’aggiudicazione del ritiro carta da riciclare e che la gara sia stata recentemente vinta da una società di Napoli. Aspem sembra abbia fatto ricorso segnalando illeciti. Temo che l’avvio dell’azione legale possa bloccare per parecchio tempo il servizio di ritiro della carta che si sta accumulando nei contenitori portati sulla strada, creando un bel problema per i cittadini abituati a riciclare al massimo. Vi prego di verificare con Aspem e con il Comune perchè se quanto da me segnalato corrispondesse a verità, il problema potrebbe divenire scottante. Cordiali saluti».

Abbiamo pensato che in molti avrebbero potuto avere questi dubbi e queste preoccupazioni ora che sta per arrivare l’avvicendamento tra la vecchie e la nuova società di gestione dei rifiuti, e abbiamo pensato di andare un po’ più a fondo.

Innanzitutto, alcune precisazioni sono necessarie: primo, che il responsabile del servizio non si chiama più Aspem, ma Acsm Agam ambiente, dopo la fusione con il gruppo già attivo nella provincia di Como e Monnza Brianza. Come avevamo scritto tempo fa, inoltre, è stato effettivamente fatto un nuovo bando per la raccolta differenziata in città, vinto da un raggruppamento di imprese di Siracusa (non di Napoli). Acsm Agam ha presentato ricorso contro la validità della gara, che però in prima battuta è stato respinto, e ora pende al Consiglio di Stato.

Inoltre, sono stati presentati ricorsi che contestano anche la correttezza della scelta del vincitore: e di questi è ancora necessario avere il responso. Il servizio però non verrà mai interrotto, e finchè non sarà chiara la titolarità del servizio per il nuovo committente, Acsm Agam ambiente continuerà ad erogarlo come sempre.

A confermarlo, è Acsm Agam ambiente stessa: «Abbiamo ricevuto una prima proroga del contratto fino al 30 settembre, poi il Comune ci ha prorogato fino al 31 dicembre – spiega l’amministratore delegato Pierpaolo Torelli – Nella delibera, però, si specifica che ciò’ varrà fino a che la controversia non sarà decisa: quindi se il responso sarà oltre quella data, ci aspettiamo un ulteriore proroga. Questo, naturalmente, a garanzia di un servizio che è di pubblica utilità, e che quindi non può essere sospeso».

Per quanto riguarda ciò che scrive il lettore: «Ogni errore è possibile, e se ci fosse stato qualche problema di ritiro è sufficiente comunicarlo al servizio clienti per rimediare. In ogni caso noi ritiriamo la carta, nella maggior parte dei quartieri, ogni 15 giorni, quindi 10 giorni senza ritiro non è ancora da considerarsi un ritardo»

In ogni caso: «Vogliamo rassicurare i nostri utenti: Ci comporteremo con lo stesso zelo di sempre fino all’ultimo giorno».