Tendenze e novità tecnologiche in vista per il 2020

La tecnologia è cambiata enormemente negli ultimi tempi. L’incredibile incedere delle innovazioni sembra promettere che nel 2020 e nel decennio che inizierà quell’anno, il mondo aziendale e la quotidianità cambieranno ancora di più.

La tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui facciamo affari o viviamo anche le cose più semplici, e sta progredendo in diverse industrie. Di seguito, ti presentiamo una lista di alcune tendenze tecnologiche emergenti che potranno entrare in gioco durante il 2020 e che cambieranno diversi aspetti della nostra vita.

Cybersicurezza, una questione fondamentale

E’ uno dei temi più dibattuti e importanti del panorama tecnologico attuale e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni dato che influenza trasversalmente ogni altro settore. Durante il 2020 tutte le organizzazioni dovranno essere completamente in regola con tutto ciò che riguarda le leggi riguardanti la gestione e la protezione dei dati.

E' risaputo che ogni sito per essere sicuro deve aver installato un certificato SSL. In tal modo viene garantito che i dati che vi si inseriscono vengano cifrati e non possano essere intercettati da terzi.

Internet delle cose

L’IoT, o “Internet of Things” in inglese, è la base della rivoluzione industriale alle porte e viene considerata la prossima grande novità per quanto riguarda la tecnologia dell’automatizzazione in casa. Oggigiorno l’internet delle cose sta già invadendo le nostre case, gli uffici e persino i mezzi di trasporto nelle grandi città.

Nel 2020 gli oggetti connessi tra loro potranno arrivare ad essere 50.000 milioni. I proprietari potranno controllare tutto nelle loro abitazione, dall’illuminazione fino alla temperatura.

Reti 5G

Insieme all’evoluzione e implementazione dell’IoT assume sempre più importanza la tecnologia 5G, una sorta di autostrada ad alta velocità attraverso cui viaggeranno tutti i dati nel futuro più prossimo. Il suo sviluppo permetterà di dare spazio a nuovi modelli di business in ambito industriale.

Inoltre, verrà arricchita l’esperienza dell’utente in ambiti come la realtà aumentata o quella virtuale e sarà favorita la sicurezza. Per fare un esempio, se un determinato fila ha bisogno di 26 ore per essere scaricato con 3G quando le reti saranno 5G per quello stesso file basteranno 3,6 secondi.

Stampa 3D

La stampa 3D è già entrata in molte aziende e persino in casa di privati negli ultimi anni, è una tecnologia in crescita che ha aperto nuove possibilità in diverse industrie. Nel 2020 è previsto un incremento del suo utilizzo e questo nuovo sistema di fabbricazione porterà a importanti cambiamenti negli attuali modelli di business.

Questa nuova tecnologia viene considerata la terza ala della rivoluzione industriale e permette anche agli individui di produrre “in casa” qualsiasi oggetto.

Robotica

Secondo uno studio di International Data Corporation per il 2020 è prevista un’importante crescita di questa industria con un conseguente aumento del 35% dei posti di lavoro in questo settore, inoltre lo stipendio medio verrà incrementato del 60%.

E’ probabile anche che si avvicini il momento in cui la robotica venga regolata da parte dei governi per preservare i posti di lavoro e gestire le preoccupazioni riguardanti sicurezza e privacy.

Durante i giochi olimpici in Giappone, che si svolgeranno proprio nel 2020, verranno sicuramente messe in luce le opportunità che offre la robotica e questa tecnologia sarà sfruttata e messa in mostra in tutto il suo potenziale.

Sembra evidente che il decennio che comincerà tra pochi mesi rappresenterà solo l’inizio della rivoluzione che ci aspetta. E’ molto probabile che quando arrivi il 2050 il mondo che conosciamo sarà un semplice ricordo. La tecnologia ci sorprende anno dopo anno ed è sempre più chiaro che bisogna essere preparati e molto flessibili al cambiamento per adattarsi a queste trasformazioni.