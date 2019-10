Tentano la rapina in banca ma trovano i poliziotti in borghese: arrestati

Tentativo di rapina finito male questa mattina (martedì) intorno a mezzogiorno alla filiale Ubi banca di Corso Italia a Busto Arsizio. I quattro rapinatori sono tutti italiani, pregiudicati e di origini palermitane, travisati con una parrucca, si sono palesati all’ingresso della filiale in pieno orario lavorativo, armati di taglierino, con la colla sulle dita per non lasciare impronte e delle fascette per legare il personale.

I quattro sono però stati immediatamente fermati da alcuni agenti di polizia in borghese della Squadra Mobile di Milano che li seguiva da tempo, supportati da agenti del Commissariato di via Ugo Foscolo.

L’azione dei poliziotti è stata fulminea: immediatamente prima che potessero mettere piede in banca sono riusciti a ad atterrare e neutralizzare tre dei quattro rapinatori mentre uno ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e fermato a poche centinaia di metri dalla banca. I quattro sono stati poi portati in commissariato per essere interrogati.