Tentato omicidio di Voldomino, 9 anni e 6 mesi alla sparatore

Per l’accusa c’era premeditazione in quei colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata, uno alla gamba e l’altro al braccio, e quelle parole: “Ti ammazzo”. Un quadro che giustificava secondo la pm Giulia Floris 18 anni e sei mesi per il tentato omicidio di Voldomino, Luino nel febbraio scorso. Invece la pena è stata dimezzata, 9 anni e sei mesi per Cosimo Benenati difeso dall’avvocato Corrado Viazzo.

Nella sua arringa il difensore ha ricostruito il quadro in cui è maturato il fatto, con un retroterra difficile di convivenza famigliare fra la figlia dell’imputato e la parte offesa.

Poi la questione dei colpi esplosi: «Benenati è cresciuto in un ambiente avvezzo alle armi e sa sparare. Impossibile sbagliare a quella distanza, quindi non voleva fare fuoco per uccidere ma solo per spaventare».

Per la parte civile, l’avvocato Andrea Boni, che aveva chiesto 100.000 mila euro di danni si è trattato di una vendetta in ambito famigliare. Alla fine la decisione del collegio presieduto da Orazio Muscato e’ stata di 9 anni e 6 mesi oltre al risarcimento di 20 mila euro per la persona offesa.

«Ricorreremo in appello. Non contestando la recidiva il Giudice ha reso alla difesa l’onore delle armi dando le attenuanti generiche equivalenti alla premeditazione», è il commento del difensore.