Terminati i lavori in asilo apre la nuova sezione primavera

Durante la festa del paese è stata inaugurata la Sezione primavera della Scuola materna, il nuovo servizio destinato a bambine e bambini tra i 24 e i 36 mesi aperto dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del primo piano dell’edificio che ospita già la scuola d’infanzia (3-6 anni).

Si completa così l’offerta formativa della Scuola Materna che, a partire da questo anno scolastico, è in grado di accogliere bambini di età compresa tra zero e sei anni, accompagnandoli dal nido fino alla soglia della primaria.



Un bel pomeriggio di sole e un momento di festa con famiglie e piccoli sono stati il corollario al taglio del nastro, preceduto dalla benedizione impartita dal parroco Maurizio Cantù. A sottolineare il legame tra la scuola e la comunità comeriese erano presenti responsabili delle associazioni del paese e il sindaco Silvio Aimetti. Presente anche Maria Chiara Moneta, presidente della Fism (Federazione italiana Scuole Materne) di Varese.

“La Sezione primavera – ha detto il presidente della scuola Costante Portatadino – offre un servizio richiesto dai genitori, ma il suo compito non si riduce nell’assistenza e nella sorveglianza dei minori. Il suo scopo principale è di tipo educativo, in sintonia con le famiglie e con la comunità della scuola e in particolare del corpo docente guidato dalla direttrice Magda Balzardi, che ora può accompagnare i piccoli nell’intero loro cammino fino ai sei anni”.



I lavori hanno richiesto un impegno finanziario importante e significativo, che il Consiglio d’amministrazione della scuola ha affrontato potendo contare anche sull’apporto di chi ha dato una mano gratuitamente. “Certo è che nel prossimo futuro – ha aggiunto Portatadino – occorrerà che la comunità locale, istituzioni e associazioni insieme, si pongano l’obiettivo di trovare nuove forme di sostegno alla Scuola”.