Terre di mezzo invita tutti alla grande festa per i suoi 25 anni

Un quarto di secolo: un bel traguardo per Terre di mezzo Editore che il 26 ottobre, in occasione dei suoi 25 anni, organizzerà una grande festa aperta a tutti.

L’appuntamento è dalle 14.30 alle 22 nello spazio laboratori di Terre di mezzo e nel grande giardino dell’Istituto Beata Vergine Addolorata che ospita anche la sede della casa editrice, in via Santa Croce 15 a Milano.

Sarà un giorno memorabile, parola dei responsabili della casa editrice, con laboratori per i più piccoli, mostre, incontri e tanta musica.

IL PROGRAMMA

Dalle 14.30 l’associazione Città Incantata organizzerà letture, giochi e animazioni per bambini, a seguire il laboratorio “La grande fabbrica” delle parole proporrà un’interpretazione dell’omonimo libro illustrato, opera di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo. Inoltre, grazie a Il Tarlo e Creativamente, piccoli e adulti avranno a disposizione fino alle ore 18 giochi di legno e da tavolo.

Alle 15.30, una mostra vedrà protagoniste le opere degli autori e illustratori di Terre di mezzo. Le illustrazioni saranno messe in vendita per sostenere l’apertura di una scuola in Senegal a cura di Khalifa Thiam, uno dei collaboratori più stretti di Terre di mezzo.

I camminatori, invece, potranno unirsi alla spedizione dalla stazione Centrale con il gruppo Icaminantes e raggiungere a piedi il quartier generale di via Santa Croce dove, alle 16, li attenderà un incontro con il musicista camminatore Jack Jaselli, la psicologa Elisabetta Cerea, Valeria Beretta di Icaminantes, Enrico Sgarella e il “cammino militante” del Movimento Tellurico e Alberto Pugnetti di Radio Francigena.

Alle 18.30, con il duo Arsumà, oggetti di uso quotidiano si trasformeranno in strumenti musicali.

Alle 19.30, Lamine Dia, finalista del progetto “Diari Multimediali Migranti”, darà voce al Senegal che ha conosciuto e alla storia che lo ha portato fin qui.

A chiudere la giornata di festa, a partire dalle 20.30, il concerto di chitarre di Abdo Buda Marconi Trio.

TERRE DI MEZZO

Nato come “giornale di strada” nel 1994, è diventato una casa editrice. Oggi Terre di mezzo Editore pubblica circa 60 titoli all’anno e promuove Fa’ la cosa giusta!, la fiera sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili (la diciassettesima edizione si terrà dal 6 all’8 marzo 2020 a fieramilanocity).