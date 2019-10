The Family inaugura la nuova stagione di concerti

Con il weekend alle porte il circolo The Family di Albizzate inaugura la nuova stagione di eventi e concerti.

Dopo la pausa estiva sul palco della cooperativa albizzatese tornano ad esibirsi i migliori nomi della scena musicale indipendente italiana in concerti, come sempre, ad ingresso gratuito.

Tanti i gruppi già fissati in cartellone per il mese di ottobre che si aprirà venerdì 4 ottobre con il concerto live di Andrea Cubeddu e sabato 5 ottobre con Old Fashioned Lover Boy.

La programmazione del mese continua sabato 12 ottobre con “Il rumore della tregua” e il sabato successivo, 19 ottobre, con “Officine balena”.

Dal 24 al 27 ottobre è prevista l’ormai tradizionale festa delle cantine, durante la quale saranno aperti gli spazi delle cantine storiche della cooperativa, e saranno previsti tre concerti: Giovedì 24 ottobre la serata darà spazio ai concerti di Mondo Musica, sabato 26 si esibirà “Naima” e domenica 27 “Vynil Propaganda”.

A concludere il mese di ottobre sarà l’Halloween party il 31 ottobre.