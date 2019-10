“The rider”, il sogno di un cowboy al cineforum delle Arti

Giovedì 30 ottobre il Cineforum delle Arti di Gallarate propone The Rider – Il sogno di un cowboy un film di genere drammatico-western del 2018, diretto da Chloé Zhao, con Brady Jandreau e Tim Jandreau.

Nella riserva di Pine Ridge, nel South Dakota, Brady Blackburn addestra cavalli selvaggi. Giovane cowboy e stella nascente del rodeo, apprende dal suo medico di non poter più cavalcare. Una brutta caduta lo ha disarcionato per sempre, sfondandogli il cranio in maniera quasi fatale.

Tornato a casa nella riserva indiana Brady lotta per superare il trauma dell’incidente, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Nonostante il momento difficile, il ragazzo non può pensare solo a se stesso, deve infatti badare alla sorella Lilly che, affetta dalla sindrome di Asperger, non può contare sulle attenzioni del padre Wayne, dipendente dal gioco d’azzardo…

Il film sarà introdotto e commentato dal critico cinematografico Roberto Della Torre.