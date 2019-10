Tom Ford va a Gallarate e recupera una fabbrica storica

Un luogo di lavoro tutto nuovo, in una fabbrica d’inizio Novecento. È il ciclo del lavoro a Gallarate, che riparte in questo caso grazie a Tom Ford, il marchio dello stilista statunitense che si è trasferito qui dal Canton Ticino.

L’edificio è quello della Tessitura Piero Crosta, risalente all’inizio del Novecento, che occupa l’area tra via Vespucci e via Mameli, periferia nord a due passi dal casello autostradale che connette a Milano e alla Svizzera.

Il progetto è stato avviato nel 2017 dagli architetti Stefania e Piermichele Miano, le immagini del progetto e dell’edificio (già restautato) compaiono sul loro sito professionale.

“L’originario complesso occupava l’intero isolato con capannoni e ciminiera. Quello in questione è la vecchia zona uffici” viene spiegato nella scheda. “Più nello specifico, il complesso edilizio in questione è costituito da “un corpo doppio” su via Mameli e da un“corpo semplice” su via Vespucci, entrambi a due piani, filo strada, e da corpi di fabbrica, più recenti ed a copertura piana, ad un piano, sul versante opposto del lotto, destinati a depositi. In termini piu’ propriamente architettonici, è interessante il prospetto su via Mameli, nel senso è questo il prospetto che caratterizza l’intero complesso”.

L’edificio si trova di fronte alle poste centrali di Gallarate, a poche centinaia di metri dal casello autostradale

L’intervento di restauro, a toni tenui, era già stato notato nei mesi scorsi ma non si sapeva che lo spazio sarebbe stato occupato appunto da Tom Ford.

E non è certo l’unico caso di luogo del lavoro che ritrova una sua funzione, come abbiamo raccontato anche in alcune delle puntate del progetto Territori in Tour questa estate (qui il racconto completo).

L’area tra casello ferroviario e stazione è poi particolarmente vivace come nuovi insediamenti, sia di realtà che arrivano da fuori (per citarne una: la multinazionale Ab-InBev) sia per iniziativa gallaratese.