Torna nella “sua” natura lo spirito libero di Vittorio Madera

La notizia è stata resa pubblica a funerali avvenuti, per suo desiderio espresso, e per onorare le sue volontà la pubblichiamo dopo che si sono svolti i suoi funerali, nella mattina del 17 ottobre, in una Basilica di san Vittore piena di persone che gli stavano vicine.

Nella mattina del 15 ottobre 2019 si è spento, a 77 anni, Vittorio Madera. Uomo da sempre impegnato nel sociale, spirito laico e libero che ha insegnato, a tutti coloro che l’hanno conosciuto, l’uguaglianza di trattamento per tutti. Sempre disposto al dialogo, al confronto e alla partecipazione, non ha fatto mai mancare la sua presenza nei momenti più importanti della nostra comunità. Negli ultimi anni aveva fatto del cammino il suo principale impegno e la sua fonte di riflessione: tanto che ha pubblicato un libro per l’editore Macchione dal titolo “Il Cammino”, testo in cui raccoglie le lettere inviate all’amata moglie durante il suo viaggio per Santiago di Compostela.

Madera è stato per anni un apprezzato manager Olivetti, ed era molto attivo nel campo dell’associazionismo e del volontariato. Era sposato con Pierangela e aveva due figlie, Francesca e Chiara.

Il suo corpo è destinato a tornare nei luoghi che tanto amava: ha chiesto infatti di essere cremato e di riportare le sue ceneri nella natura.