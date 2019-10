Tre giorni di festa in nome di San Carlo

Tre giorni di festa a Cazzago Brabbia in occasione della Festa Patronale dedicata a San Carlo.

Il ricco programma di eventi comincia sabato 2 novembre alle 20.30 in Chiesa con il concerto gospel del coro Una Voce a seguire rinfresco in piazza.

Domenica 3 novembre alle 10.00 Santa Messa Solenne e alle 11.00 Incanto dei Canestri a seguire sfilata del corteo verso il Comune accompagnato dalla Banda. Alle 11.30 omaggio ai Caduti con la benedizione e inaugurazione del nuovo monumento. Alle 15 in Chiesa Vespro Solenne e alle 15.30 in oratorio la sfida One Foot Cup: prepara la tua barca e galleggia. Alle 18 apericena per tutti e a seguire tombolata con ricchi premi. Per tutta la giornata di sabato in oratorio bancarelle e possibilità di mangiare ed esposizione di auto da rally.

Lunedì 4 novembre giornata di chiusura dei festeggiamenti alle 20.30 con la Festa Liturgica di San Carlo.