Trovati i soldi per il terzo lotto: da via per Bregazzana a via Montello, arrivano le asfaltature

I primi due lotti sono stati completati: ma il grande piano straordinario di asfaltature che si sta realizzando a Varese, un insieme di interventi dal valore di circa 2 milioni di euro, ne comprendeva in realtà tre, per cui si stavano cercando gli ultimi finanziamenti .

Finanziamenti che sono stati trovati con un particolare “colpo di fantasia”, inedito per Varese, ma anche poco noto nel resto d’Italia: il finanziamento con scambio annesso, che permetterà il completamento del terzo, importante lotto di lavori nelle strade di Varese.

Parte dell’appalto, del valore di circa 600mila euro, verrà pagato infatti con il trasferimento, alla ditta che si è aggiudicata l’appalto, della proprietà di un immobile comunale di via Berni, del valore di 160.000 euro, che era stato messo in vendita tra gli immobili comunali e non aveva avuto finora compratori.

«L’idea ci ha permesso di alienare un immobile e completare il terzo lotto di lavori stradali straorinari, senza averne svantaggi – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – Una soluzione innovativa che ci permetterà di efficentare ulteriormente le strade cittadine».

Le vie che saranno asfaltate grazie a questo innovativo metodo sono di quelle tra le più richieste tra i cittadini o più dissestate. Già in queste settimane di inizio autunno, tempo permettendo, dovrebbero quindi essere asfaltate via per Bregazzana (I cui lavori dovrebbero iniziare già settimana prossima), Via Carnia, Via Astico, mentre sono già cominciati i lavori in via Vellone.

Dopo la pausa invernale, in cui i lavori non possono essere portati avanti, la primavera porterà asfaltature in via Grandi, in via Sangallo, in via Borromini, in via Benedetto Marcello, in via Montello e in viale Piero Chiara, la prosecuzione di viale Europa verso Casbeno.